Homem tenta fugir de assassinos, é perseguido e morto a tiros dentro de residência, em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Donilson Miranda de Carvalho, de 34 anos, o “Doni de Curionópolis”, foi morto a tiros dentro de uma residência no Bairro da Paz, na esquina entre as ruas Clara Nunes e 24 de Março, no município de Parauapebas. O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (21).

De acordo com testemunhas, ele estaria bebendo em um bar nas proximidades quando homens não identificados saltaram de um carro e começaram a disparar com armas de fogo contra a vítima. “Doni de Curionópolis” tentou fugir, mas foi perseguido pelos seus algozes até a residência, onde terminaram o serviço e foram embora logo em seguida.

Policiais civis e militares estiveram no local para atender à ocorrência, mas encontraram apenas o corpo de Donilson no chão da residência. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves realizou a remoção do corpo.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso para descobrir os responsáveis pelo homicídio e suas motivações. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/15:15:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...