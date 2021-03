Mulher é presa ao buscar drogas no Aeroporto de Belém

Droga foi encontrada dentro da mala no Aeroporto Internacional de Belém Foto:| Divulgação/PF

Mais de nove quilos de maconha, que seriam traficados para Macapá (AP), foram apreendidos

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Federal em flagrante, nesta segunda-feira (22), após pegar uma mala com drogas no Aeroporto Internacional de Belém.

De acordo com informações da Polícia Federal, a equipe foi acionada para verificar a situação de uma bagagem esquecida no Aeroporto de Belém. Durante as diligências, os policiais identificaram a possibilidade de haver drogas dentro da mala.

Os agentes federais ficaram em campana e abordaram a suspeita no exato momento em que ela pegava a mala. Ela foi presa em flagrante delito por tráfico interestadual de droga.

Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, a Polícia federal confirmou que, dentro da mala, havia nove 9 quilos de maconha, que seriam transportados para Macapá (AP).

A mulher poderá ser responsabilizada e, se condenada, cumprir pena de até 15 anos de reclusão

Por:Diário Online

