Homem tenta se livrar de sacola com cocaína, mas é preso no Pará

Genilson Silva, 32 anos, admitiu ser o dono da droga (foto). Ele a comprou de um homem por R$ 800 (Foto| Divulgação)

A Polícia Civil do Pará, por meio da 12ª Seccional Urbana do bairro Jaderlândia, da cidade de Castanhal, nordeste do Pará, sob a coordenação do delegado Rodrigo Paggi, prendeu Genilson Ferreira Silva, de 32 anos, acusado de tráfico de droga. A prisão aconteceu na tarde de ontem.

Ele foi detido após a equipe policial receber denúncias anônimas sobre a comercialização de pó de cocaína em uma das casas de uma Vila, localizada na Rua Adailson Rodrigues, área do bairro Jaderlândia, às proximidades da Seccional de Polícia Civil. Policiais civis passaram a monitorar o imóvel, momento em que viram um homem em frente à casa apontada nas denúncias.

Ao perceber a presença dos policiais civis, o suspeito tentou fugir e foi detido. Antes disso, os investigadores observaram que o acusado tentou se desfazer de uma sacola plástica, que continha várias petecas de diversos tamanhos de pó de cocaína, já prontas para a venda.

Genilson afirmou ser o proprietário da droga e que a adquiriu de um homem, que não soube informar o nome, por R$ 800. O acusado e o material apreendido foram apresentados na Seccional, onde Genilson ficou de ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de droga.

Autor: Tiago Silva;sábado, 06/06/2020, 09:04 –

