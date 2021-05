Pará recebe hoje mais 34.200 doses de vacina contra covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Pará recebe no início da tarde desta sexta-feira (14) mais 34.200 doses de vacina contra covid-19 da Coronavac-Butantan. A informação foi confirmada pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, por meio do Twitter.

