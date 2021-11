Homicida de 19 anos é preso em Guarantã do Norte (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homicídio aconteceu no dia 16 de setembro, ocasião em que a vítima foi lesionada com um golpe na região da cabeça. No momento em que foi atingida, Junior Martins Gonçalves estava de costas, razão pela qual impossibilitou sua defesa.

O jovem de 19 anos estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, para esclarecer o crime praticado contra a vida de Junior Martins Gonçalves. Continua após a Publicidade

O autor de um homicídio ocorrido na cidade de Novo Mundo (785 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, na terça-feira (09.11), no município de Guarantã do Norte (715 km ao norte da Capital).

