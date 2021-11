Miss Brasil 2021: cearense Teresa Santos é a vencedora do concurso

Miss Universo Brasil 2021: Miss Ceará, Teresa Santos, durante o concurso de beleza(foto: Reprodução/Instagram)

A cearense Teresa Santos, finalista do Miss Universo Brasil 2021, foi a grande vencedora do concurso de beleza. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 9, às 22h. Com a vitória da maranguapense, Teresa irá representar o País no concurso mundial, o Miss Universo 2021, que será realizado no mês de dezembro, em Israel. Coroa era competida entre as modelos nordestinas Carol Valença, de Sergipe, e Gaby Lacerda, do Piauí. Essa é a primeira vez que a final acontece em alto mar, a bordo do cruzeiro “Vumbora pro Mar”

Além da chance de representar o Brasil no Miss Universo 2021, a vencedora ganha uma bolsa de estudos, R$ 50 mil e um contrato com a organização do Miss Universo. A vencedora anterior do concurso de beleza foi Julia Gama e o nome da modelo envolvendo a equipe do concurso gerou polêmicas na última semana. A representante do Brasil no evento mundial de 2020 foi desconvidada pela equipe do concurso por ser anti-bolsonarista.

As três coroações foram gravadas anteriormente, mas o resultado só foi divulgado hoje. “Ninguém vai saber qual delas é a vencedora antes de terça. Nem as misses, nem o staff do concurso. Queremos que seja uma grande surpresa, e estamos empenhados nisso”, explica o diretor.

Miss Universo Brasil 2021: como foi o concurso?

O primeiro desfile da noite foi em roupas de gala. Dentre as finalistas, Teresa apareceu com um vestido azul e foi uma das participantes bastante aplaudidas pela plateia presente. Já Gaby Lacerda usou um longo vestido vermelho, enquanto Carol usou um longo vestido brilhante na cor creme. Na sequência, após um desfile virtual em trajes de banho, foi anunciado o top 15 para seguir na competição. A cearense foi a última a ter o nome anunciado para compor o ranking. Confira abaixo:

Miss Universo Brasil 2021: confira o Top 15

Roraima

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Pernambuco

Distrito Federal

Rio de Janeiro

Bahia

Santa Catarina

Espírito Santo

Tocantins

São Paulo

Amazonas

Sergipe

Piauí

Ceará

Na sequência dos trajes de banho em desfile presencial, o top 10 foi firmado e, na sequência, o top 5. Teresa foi a sexta anunciada para continuar entre as dez finalistas e o segundo nome para continuar entre as modelos do top 5.

Miss Universo Brasil 2021: confira o Top 10

Sergipe

Minas Gerais

Piauí

Santa Catarina

Roraima

Ceará

São Paulo

Espírito Santo

Tocantins

Amazonas

Miss Universo Brasil 2021: confira o Top 5

São Paulo

Ceará

Amazonas

Sergipe

Piaui

Logo após os desfiles do final look, a fase de perguntas e respostas foi iniciada com a Miss São Paulo. Na sequência, a Miss Ceará sorteou o jurado Gustavo Aquino, que questionou a modelo sobre o assunto baixa autoestima. “Eu acredito que as pessoas precisam entender que somos vulneráveis, imperfeitos e humanos”, destacou Teresa. “Você, que está assistindo e já se sentiu para baixo: saiba que também já sentimos isso e nós estamos juntas nessa”, respondeu a cearense.

Miss Universo Brasil 2021: confira a posição das finalistas

Primeiro Lugar: Miss Ceará

Segundo Lugar: Miss Piauí

Terceiro lugar: Miss Sergipe

Quarto lugar: Miss São Paulo

Quinto lugar: Miss Amazonas

