Hospitais estão com vagas de emprego abertas em cinco cidades do Pará; Confira

A Pró-Saúde, entidade filantrópica com atuação em serviços de saúde e administração hospitalar, está com diversas vagas de emprego disponíveis para atuação em diferentes regiões no Estado do Pará.

As oportunidades são para diferentes áreas, desde nutricionista, técnico de enfermagem, assistente de faturamento, agente administrativo, coordenador de Tecnologia da Informação, auxiliar de higiene e limpeza, entre outros.

A contratação e atuação destes profissionais reforçará a assistência prestada neste momento de pandemia da Covid-19 no Brasil.

As vagas contemplam os municípios de Barcarena, Belém, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Santarém. Valorizando as diferenças e prezando pela igualdade, Pessoas com Deficiência (PCDs) podem participar do processo seletivo.

“Para atuar em um ambiente multiprofissional como um hospital é importante investir na qualificação técnica e emocional. A contratação desses novos profissionais reforçará ainda mais a assistência prestada aos nossos pacientes no enfrentamento da pandemia”, afirma Luciane Madruga, diretora Assistencial do Hospital Regional Público da Transamazônica.

Saiba como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br

Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Na aba “Conheça nossas oportunidades” o candidato também poderá conferir a descrição de cada vaga.

Confira as oportunidades

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra Anna Turan (HMIB), localizado a 114km da capital Belém, está com processo seletivo aberto para duas vagas temporárias. Para concorrer a vaga de motorista e auxiliar administrativo na unidade, o candidato pode se inscrever até 30 de junho.

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), localizado em Belém, está com vagas abertas para os cargos de auxiliar de higiene e limpeza, técnico de enfermagem e assistente de faturamento. As inscrições para cada cargo seguem até 19/6, 23/6 e 7/7, respectivamente.

No sudeste paraense, o Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás, tem vaga para coordenador de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Os interessados têm até o dia 15 de junho para realizar inscrição.

o Hospital Yutaka Takeda (HYT), localizado em Parauapebas, tem vagas para nutricionista, técnico de enfermagem, auxiliar de higienização e limpeza e aprendiz administrativo. Para estas funções, as inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de junho.

E, por fim, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, está contratando auxiliar administrativo (PcD), agente de portaria (PCD) e coordenador de Tecnologia da Informação.

