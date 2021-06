Sem ajuda da prefeitura, moradores fazem ‘vaquinha’ para pagar caminhão pipa e molhar as ruas do bairro em Novo Progresso

Os moradores do Bairro São Marco em Novo Progresso, estão fazendo uma vaquinha para molhar as ruas que não são pavimentadas para apagar a poeira.(Foto:Reprodução Blog do Adecio Piran) –

Cansado do descompromisso da prefeitura, moradores do bairro São Marcos fizeram uma vaquinha para contratar um caminhão pipa e molhar as vias públicas do bairro onde morram.

As vias estão sem pavimentação.

O atraso na licitação pela prefeitura de Novo Progresso ocasionou o transtorno.

Em resposta, a Prefeitura disse que abriu processo licitatório e que nos próximos dias o problema será solucionado.

A postagem foi feita no Blog www.adeciopiran.com.br, e gerou centenas de comentários.

Isso os vereadores que gosta de tirar uma foto e colocar em rede social não mostram né VERGONHA PRA ADMINISTRAÇÃO, SE É QUE ALGUÉM LÁ AINDA FAZ USO DISSO….NÉ

Vejam mais comentários

Vejam a lista dos contribuintes (Valor em reais)

Thomas: 100,00

Claudinho: 50,00

Wanessa: 20,00

Anatalia: 20,00

Karen 50,00

Fabiana 50,00

Marquinhos 50,00

Fabiana Heller 50,00

Lucelena 30,00

Thais 50,00

Nathi 40,00

Ezilei 30,00

Rosania 50,00

Lucyara 20,00

Kleverson 30,00

Janaina 20,00

Jose Dutra 30,00

Maurício da loja Toigo 30,00

Vereador Juliano 100,00

Nayan 20,00

Rebeca 20,00

Mira 20,00

Vilani 20,00

Lenir 20,00

Roger 20,00

Assista ao vídeo

Fonte: Blog www.adeciopiran.com.br Por:Adecio Piran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...