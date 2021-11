Hospitais públicos oferecem oportunidade de emprego em cinco cidades do Pará

Hospitais paraenses gerenciados pela entidade filantrópica Pró-Saúde estão oferecendo oportunidade de trabalho nas cidades de Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém e Marabá.

As vagas são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, acessar o menu “Trabalhe Conosco” e, depois, buscar pela opção “Conheça nossas oportunidades”. Clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Após a realização do cadastro, os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Cada etapa do processo seletivo será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Conheça as oportunidades

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há oportunidades para nutricionista, psicólogo clínico, técnico de enfermagem e auxiliar de higiene e limpeza, além de vagas exclusivas para PCD. As inscrições estão abertas até o dia 21 de novembro.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para os cargos de médico, médico cirurgião vascular e farmacêutico, com prazo para inscrição até o dia 19 de novembro, e enfermeiro, para o banco de talentos, com prazo para inscrição até o dia 12 de dezembro.

Localizado a 114km da capital Belém, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) está com processo seletivo aberto para as vagas de auxiliar de cozinha, fonoaudiólogo, lactarista, farmacêutico, técnico de enfermagem e enfermeiro. Para concorrer às vagas, o candidato pode se inscrever até 12 de dezembro.

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, existem oportunidades para aprendiz administrativo, técnico de enfermagem e farmacêutico. O prazo para inscrição é até o dia 16 de dezembro.

Já no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de psicólogo, almoxarife e auxiliar administrativo, os interessados podem se candidatar até o dia 25 de novembro.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

