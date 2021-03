Hospital de Campanha de Santarém atua com cerca de 74% de mulheres na assistência

No Dia Internacional da Mulher as colaboradoras e pacientes receberam homenagens.



Ao som da música “Receba as flores que lhe dou”, do cantor Nilton César, a equipe psicossocial do Hospital de Campanha de Santarém entrou na enfermaria cantando e distribuindo rosas vermelhas para as pacientes em comemoração ao dia dedicado à elas. O momento foi de surpresa e lágrimas de alegria pelo carinho recebido da equipe

.

Segundo a psicóloga do HCS, Narjara Dantas, a homenagem é uma maneira de transmitir afeto, já que nesse momento de distanciamento social ficamos mais carentes . ‘’Essa é uma forma carinhosa de passar para vocês um momento de se sentir amada e importante. Saibam que lá fora a família de vocês gostaria de dar um abraço em cada uma. Sintam-se amadas e abraçadas”, enfatizou.

Para o vocalista da ação e também colaborador da Unidade, Theyllon Matos, poder homenagear as colaboradoras e as pacientes neste dia tão especial aquece o coração. “Fiquei honrado por fazer parte desta homenagem. É muito gratificante ver a emoção nos olhos dos pacientes que, neste momento, precisam de afeto, carinho e amor”, enfatizou.

A paciente Rosineide Nogueira da Silva, de 54 anos, acompanhou a música balançando a flor de um lado para o outro. O olhar era de gratidão. ‘’Eu só quero agradecer, não só pelo Dia da Mulher, mas por vocês estarem aqui se doando. Eu agradeço a Deus por isso, foi perfeito”, disse com os olhos cheios de lágrimas.

O quadro de colaboradoras no Campanha é formado por 68 mulheres e para homenagear essas guerreiras o setor de Comunicação da Unidade fez um vídeo com algumas profissionais que estavam no plantão de ontem, 8 de março. O vídeo passa a mensagem que a mulher tem diversas atividades e não deixa de perder a essência. Além de reforçar que elas podem ser o que quiserem ser e essa foi a mensagem que finalizou o vídeo. “Somos mulheres empoderadas e o nosso lugar é onde nós quisermos”.

Fonte:Ascom do Hospital de Campanha de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/dia-internacional-da-mulher-confira-biografias-de-mulheres-que-entraram-para-a-historia/

Curtir isso: Curtir Carregando...