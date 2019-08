Homem é assassinado a tiros em disputa de terra em Parauapebas

(Foto:Reproduçã0)-Vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo

Um desentendimento por disputas de terra resultou no assassinato de Francinaldo da Silva, na região do Tapete Verde, zona rural do município de Parauapebas, no sudeste paraense, na última quinta-feira (15). A vítima era filho do dono da propriedade, identificado como Antônio Pereira da Silva.

Segundo informações de moradores do entorno, um homem, conhecido apenas como Leonardo, teria chegado à propriedade da família de Francinaldo acompanhado de mais quatros homens. Os acusados chegaram à localidade em um carro. Leonardo, ainda conforme relatos de testemunhas, desceu do veículo e atirou várias vezes contra Francinaldo. A vítima ainda conseguiu correr aproximadamente 10 metros, mas caiu em seguida, em frente à residência de seus familiares. Lá, ele recebeu mais dois tiros na cabeça.

A Polícia Militar acionada para atender a ocorrência. Os PM’s foram informados que haviam dois homicídios registrados no local, mas, ao chegar na propriedade, constataram apenas a morte de Francinaldo. Segundo informações preliminares colhidas pela PM, o assassinato teria sido encomendado. O atirador, identificado somente como Leonardo, teria sido contratado para executar a vítima. Leonardo era vizinho de Francinaldo.

O pai da vítima contou em depoimento à Polícia Civil que o lote de terra na qual pertence a sua propriedade era alvo de disputa judicial, com audiência marcada para dezembro deste ano. O caso está sendo investigado pela delegacia do município.

