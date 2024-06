Homem desaparecido é encontrado morto com ferimento na cabeça em área de mata no sudeste do Pará

Imagem mostra uma equipe da Polícia Científica (PCEPA) removendo o corpo de Antônio Klayton Ferreira dos Santos Lima, de 44 anos. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Vítima foi vista desde quinta-feira (20), assim que saiu de casa. Família descobriu tentativas de compras no cartão do homem após.

O corpo de Antônio Klayton Ferreira dos Santos Lima, de 44 anos, foi encontrado com um ferimento na cabeça na tarde de sábado (22), às margens do Rio Parauapebas, em uma área de mata fechada, nas proximidades da Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (20), assim que saiu da casa dele, que fica no bairro Tropical.

Segundo o Portal Pebão, a esposa do homem procurou a polícia na manhã de sexta-feira (21) para registrar um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento de Klayton. Além disso, a família constatou tentativas de compras com o cartão de crédito de Antônio em um estabelecimento comercial no bairro Liberdade, o que chamou atenção dos parentes de Antônio. Ele saiu de casa de bicicleta e a região onde as compras tentaram ser feitas é distante de onde a vítima foi vista pela última vez, ainda conforme o Pebão.

A Polícia Civil, que esteve no local onde o corpo foi encontrado, abriu um inquérito para apurar o caso. Perto de onde o corpo estava, além de ter sido achado uma bicicleta rosa e um boné, há câmeras de segurança, que podem ajudar a PC na investigação, de acordo com o Correio de Carajás. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da instituição sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2024/10:56:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...