Hospital de Castelo de Sonhos ultrapassa a marca de 9 mil consultas

O Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, localizado no município de Altamira, na integração do Xingu, vem contribuindo para o acesso à saúde da população da região. Nos primeiros meses do ano de 2023, a unidade atingiu a marca de 9,3 mil consultas realizadas apenas neste mês.

O espaço oferta atendimentos em regime ambulatorial, de urgência e emergência, e dispõe de diversas especialidades médicas, como anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínico geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia e pediatria, além da realização de procedimentos cirúrgicos.

O diretor geral do Hospital Castelo de Sonhos, Diego Carlis dos Santos, destaca que a unidade tem cumprido o seu papel de descentralizar o atendimento da saúde de grandes centros. “O Hospital de Castelo de Sonhos é de acesso mais rápido aos moradores do distrito e das localidades ao entorno. Estamos muito satisfeitos em atingir esse resultado em relação às consultas. Isso representa um avanço ao acesso à saúde de qualidade e assertiva”, disse o gestor.

Experiências – Denise Schmitt, de 51 anos, moradora do distrito desde o ano de 2000, conta que durante a internação do esposo com diagnóstico de Covid-19, no período de pandemia, o médico que o acompanhava ofereceu uma atenção diferenciada durante a permanência no hospital. “O Hospital de Castelo de Sonhos tem promovido para a população um atendimento excelente, pois antes procurávamos atendimento em outro estado, e hoje já não é necessário, pois o hospital está suprindo nossas necessidades”, enfatizou.

Há um mês morando na região, Letícia Bezerra Borges, de 22 anos, teve o parto de sua segunda filha no HGPCS. Ela lembra com carinho da experiência. “O atendimento da equipe foi maravilhoso durante o parto e pós-parto. Hoje estou retornando para ganhar minha terceira filha, de parto cesárea, e o atendimento continua excelente”, afirma.

Quem também procurou a unidade para ganhar o bebê foi a dona de casa Gessica Sousa, de 18 anos. “Durante o parto e pós-parto recebi um ótimo acompanhamento médico e da equipe de enfermagem. Todos me passaram muita confiança e sempre dando uma atenção que me deixou mais calma, pois eu estava muito nervosa. Quero destacar o cuidado da ginecologista, que me acolheu com muito carinho no momento que mais precisei. Sou muito grata ao Hospital de Castelo”, reforçou.

Perfil – O Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

