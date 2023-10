Suplente de Aguinaldo Promissória toma posse na Câmara Municipal de Santarém

Sérgio dos Santos Pereira fez primeiro pronunciamento do vereador na Câmara Municipal de Santarém — Foto: Reprodução / Redes sociais

Sérgio dos Santos Pereira é natural da região do Tapará, várzea do município de Santarém.

Com a presença de vereadores, secretários municipais e do prefeito Nélio Aguiar (União Brasil), o suplente do vereador Aguinaldo Promissória tomou posse na Câmara Municipal de Santarém, oeste do Pará, em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (02).

Sérgio dos Santos Pereira, que é agente de saúde, natural da região do Tapará, várzea do município de Santarém, foi convocado após a morte de Aguinaldo Promissória, por ter ficado na 1ª suplência do União Brasil nas eleições municipais de 2020.

No início da cerimônia, Sérgio Pereira apresentou o diploma de suplente e portaria de convocação, depois fez juramento, o primeiro pronunciamento como vereador e assinou termo de compromisso.

“É um momento de alegria e de tristeza também pela perda do nosso saudoso vereador Aguinaldo Promissória, que era o líder do nosso partido, infelizmente de maneira triste, nos deixou, mas a gente como o primeiro suplente empossado hoje, a gente vai dar continuidade no trabalho, no mandato, e com as bênçãos de Deus, a gente quer fazer um bom mandato, com o pé no chão, com a humildade e ficar à disposição do povo santareno, que é nosso patrão, então nós temos que legislar em prol da sociedade de santarena”, disse o novo vereador.

Sérgio também lembrou de suas raízes e da atuação como liderança comunitária. “O vereador Sérgio veio da comunidade Costa do Tapará, região de rios, onde eu nasci e me criei com meus pais, trabalhei na agricultura familiar, pesquei, e de lá a gente veio. Sempre a gente foi liderança comunitária na nossa região, e hoje a gente está aqui com as bênçãos de Deus, com a ajuda dos nossos apoiadores, com a ajuda da nossa família, amigos, eleitores que confiaram no nosso trabalho, para assumir esse cargo tão importante que é o mandato de vereador, e a gente vai defender e trabalhar muito daqui para frente em prol dos santarenos”, pontuou.

Na tarde desta segunda-feira, Sérgio Pereira já participa da primeira sessão da semana como vereador.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

