Hospital Municipal de Marabá enfrenta colapso e pode ter calamidade pública decretada

Foto: Reprodução | A superlotação e a falta de infraestrutura têm levado pacientes a serem atendidos em corredores e até mesmo no chão, em decorrência da insuficiência de leitos e macas.

O prefeito de Marabá, Toni Cunha (PL), anunciou a possibilidade de decretar estado de calamidade pública no Hospital Municipal de Marabá (HMM), após constatar condições críticas na unidade durante uma visita nesta terça-feira (14). A superlotação e a falta de infraestrutura têm levado pacientes a serem atendidos em corredores e até mesmo no chão, em decorrência da insuficiência de leitos e macas.

“Não posso esperar processos burocráticos para salvar vidas”, afirmou Toni Cunha, ao determinar que a Procuradoria Geral do Município analise a viabilidade jurídica para a medida. O decreto de calamidade permitiria mobilizar recursos e executar ações emergenciais para enfrentar a crise.

O prefeito também destacou a necessidade de maior apoio do Governo do Estado do Pará, cobrando o aumento da capacidade de atendimento do Hospital Regional de Marabá e a construção de um Pronto Socorro Regional para atender à alta demanda, que inclui pacientes de municípios vizinhos.

Toni Cunha utilizou as redes sociais para compartilhar imagens que mostram as condições precárias do HMM, expondo a situação ao estado e ao país. Ele reafirmou a urgência de investimentos na saúde pública para garantir um atendimento digno à população e resolver problemas históricos na infraestrutura hospitalar da cidade.

Medidas emergenciais em avaliação

Caso seja decretado o estado de calamidade pública, a Prefeitura de Marabá poderá agilizar contratações, compras de equipamentos e reparos emergenciais sem enfrentar os entraves da burocracia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/11:02:38

