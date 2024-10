Hospital Regional do Baixo Amazonas faz a sexta captação de órgãos em 2024

(Foto: Reprodução) – O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, realizou mais uma captação de órgãos no fim de semana, após a doação de dois rins.

Foi a sexta captação realizada em 2024, já superando a marca registrada em 2023. De acordo com a Central Estadual de Transplantes do Pará (CET/Sespa), responsável por organizar, coordenar e regular as atividades de doação e transplantes, os órgãos captados beneficiaram pacientes no próprio Estado.

Segundo a Organização de Procura de Órgãos (OPO), que atua no HRBA, de janeiro a outubro de 2024 foram captados 11 rins, quatro córneas e quatro fígados. Em 2023 houve a captação de 10 rins e seis córneas.

Para o coordenador da OPO Tapajós, Antônio Carlos Silva, os bons resultados decorrem da promoção de campanhas e do trabalho de conscientização. “As famílias estão colaborando mais com a doação de órgãos. A equipe de profissionais vem aprimorando o processo de captação, incluindo a qualificação de profissionais desde o diagnóstico de morte encefálica, passando pela abordagem dos familiares até a consolidação do processo de captação. Tudo isso colaborou para que a gente tenha alcançado essa marca”, destacou o médico.

Outro dado positivo foi a expansão do serviço, que passou a incluir a captação de fígado. “Os pacientes que estão na fila por um transplante passam a ter mais esperança, podendo se beneficiar do serviço de transplante deste órgão”, informou Antônio Carlos Silva.

OPO Tapajós – O HRBA mantém uma equipe de profissionais especializada em identificar possíveis doadores, especialmente em casos de morte encefálica, prosseguindo os procedimentos necessários para a captação de órgãos, como rins, fígado, coração e córneas.

Desde novembro de 2012, a unidade conta com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) Tapajós. Hoje, a OPO conta com um médico, dois enfermeiros e uma assistente administrativa, que trabalham na busca ativa de potenciais doadores, no apoio ao diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento, e posterior consentimento, da família para a doação.

Hoje, a equipe do Setor de Transplantes conta com cinco médicos nefrologistas, um enfermeiro e dois técnicos em Enfermagem. Em quase oito anos, foram 114 transplantes realizados até aqui, sendo 80 homens e 34 mulheres.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas teve a autorização para realizar captação e transplante de rins renovada por mais quatro anos. Conforme a Portaria 1.884, de 4 de julho, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), do Ministério da Saúde, a unidade está apta para o serviço até 2028.

Serviço: O HRBA é referência em saúde pública, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/14:32:32

