Hospital Regional do Tapajós amplia serviços e inicia atendimentos ambulatoriais para atender moradores de Novo Progresso,Rurópolis, Aveiro, Trairão, Jacareacanga e demais cidades

[Foto: Jader Paes / Ag.Para] – Nesta segunda-feira (10), o Hospital Regional do Tapajós (HRT) Teófilo Olegário Furtado, localizado em Itaituba, sudoeste do Pará, deu um novo passo para o progresso da saúde à população da região do Tapajós. Com o início de consultas ambulatoriais em diversas especialidades, o HRT amplia ainda mais os serviços que atenderão também moradores de Rurópolis, Aveiro, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga e cidades circunvizinhas pertencentes ao Tapajós.

A princípio passam a ser ofertadas 3.800 consultas ambulatoriais mensais nas especialidades nefrologia, cirurgia geral, urologia, ortopedia, neurologia clínica, neurocirurgia, cardiologia, anestesiologia, vascular e dermatologia.

O secretário de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Rômulo Rodovalho, destaca o reforço nos serviços em saúde no sudoeste paraense. “Isso foi um compromisso que assumimos com a população da região, desde a abertura do hospital para ser referência no atendimento da Covid, passando pela ampliação de atendimentos em traumatologia pelo regime porta aberta e até as melhorias que ocorrem hoje. Nosso objetivo é desburocratizar o acesso dos pacientes para que sejam logo atendidos”, informa o titular da Sespa.

A Unidade foi entregue em julho de 2020, para combater os casos de Covid-19 na região, com atendimento exclusivo de pacientes suspeitos e diagnosticados com a doença. Em 2021, a o HRT amplia os serviços, trazendo esperança para à população que antes precisava se direcionar a Santarém para ser atendida.

Há três anos, a vendedora Renir Pereira, 30 anos, sofreu um acidente de trânsito e de lá para cá vem sofrendo com dores no joelho. Moradora de Itaituba, ela precisava se deslocar para Santarém para o acompanhamento, uma situação angustiante pois não conta com parentes na cidade. Com a pandemia, teve a cirurgia remarcada e agora fará os procedimentos no HRT perto de casa. “Pra mim, está sendo muito gratificante por poder estar sendo atendida aqui mesmo em minha cidade e espero que o hospital continue ampliando os atendimentos”, pontuou.

Além do ambulatório, o centro cirúrgico do HRT oferta 493 cirurgias eletivas mensais nas especialidades de cirurgia geral, urologia, ortopedia, neurocirurgia, vascular e cirurgia de cabeça e pescoço. “É de nosso conhecimento a importância do Hospital Regional do Tapajós para a saúde pública dessa região do Estado e estamos a postos trabalhando dia e noite para ampliar ainda mais os nossos serviços e atender a toda população, com um atendimento diferenciado, humanizado e de qualidade”, destacou a diretora-geral da unidade, Karla Cajaíba.

As consultas ambulatórias e cirurgias vão ser agendadas via regulação estadual, encaminhando pacientes dos municípios conforme as vagas existentes para as especialidades ofertadas na unidade.

