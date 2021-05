Corinthians goleia a Inter de Limeira e avança à semifinal do Paulista

O Corinthians está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista pela sétima vez consecutiva.

Nesta terça-feira, pelas quartas de final do torneio, o Timão derrotou a Inter de Limeira por 4 a 1, em casa, e avançou de fase.

A equipe do técnico Vagner Mancini foi amplamente superior na Neo Química Arena. Completando 400 partidas com a camisa alvinegra, Fagner abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o zagueiro Jemerson marcou duas vezes, uma aos 13 e outra aos 32, e Raul Gustavo, aos 47, decretou o triunfo. Do outro lado, Thalisson descontou.

O Corinthians volta a campo agora nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Peñarol, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No domingo, o desafio será pela semifinal do Estadual. O adversário, no entanto, só será conhecido na sexta-feira, quando todos os jogos das quartas de final se encerram.

O jogo – Os anfitriões iniciaram a primeira etapa apertando os adversários. Com isso, não demorou para sair o primeiro gol. Com o relógio marcando apenas nove minutos, Lucas Piton tabelou com Luan e cruzou na medida para Fagner, que chegou batendo de primeira para abrir o placar. O tento, aliás, foi bastante comemorado pelo time, já que o lateral completou 400 jogos com a camisa alvinegra justamente nesta tarde.

Em vantagem, o Timão seguiu melhor em campo, pressionando a saída de bola e inibindo a construção ofensiva dos rivais. A melhor chance do Leão saiu aos 25. Após cobrança de falta, Roger desviou e exigiu defesa tranquila de Cássio.

Do outro lado, o Corinthians quase ampliou aos 37. Piton foi acionado por Gabriel pela esquerda e levantou na área. Luan subiu sem marcação, mas acabou testando por cima da meta. O camisa 7, inclusive, até chegou a balançar as redes em outro lance, mas o gol foi anulado após a bandeirinha flagrar a saída de bola.

Na volta do intervalo, os visitantes até esboçaram uma pressão em busca da igualdade. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Deivid na entrada da pequena área, porém o volante chutou mal e desperdiçou a chance.

E o tento perdido custou caro. Isso porque, com 13 minutos, Jemerson ampliou o marcador. Luan recebeu na entrada da área e, de cabeça, encontrou um grande passe para o zagueiro, que tocou na saída do goleiro para balançar as redes.

A vantagem, no entanto, logo voltou a ser de apenas um gol. Aos 18, Rondinelly cruzou rasteiro da esquerda e Thalisson se atirou na bola para descontar. Entretanto, a reação foi interrompida por mais um tento corintiano. Aos 32, Fagner cobrou escanteio, João Victor desviou e Jemerson recebeu livre. O zagueiro, então, dominou e tocou no cantinho de Jefferson para marcar o seu segundo gol.

No último minuto, ainda deu tempo de Raul Gustavo deixar a sua marca e decretar a goleada.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

