Ibama apreende kits da Starlink de Elon Musk em garimpos ilegais na Amazônia

(Foto:Reprodução) – O Ibama apreendeu 11 kits para internet da Starlink em garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. As antenas da empresa de Elon Musk estavam sendo usadas para fornecer internet para os garimpeiros acampados na região.

A operação também já apreendeu armas, cartuchos de munição, balanças, motosserras, helicópteros e escavadeiras. Em seu comunicado oficial, o Ibama diz que tem atuado na região para impedir que os garimpeiros continuem explorando a reserva indígena.

Cabe esclarecer que os fiscais do instituto atuam de forma contínua na região, desde fevereiro deste ano, por meio da aplicação de penalidades administrativas previstas no decreto nº6.514/2008, como embargo, multa e apreensão de produtos e equipamentos relacionados às infrações identificadas.

Segundo informações coletadas pelo Brasil de Fato, grupos de WhatsApp dos garimpeiros tinham anúncios para revenda de internet da Starlink. O preço das antenas parte de R$ 7.800, sendo que a mensalidade pode chegar a R$ 1.500.

Ou seja, valores bem acima daqueles que são cobrados pela própria Starlink em seu site oficial, uma vez que a mensalidade sai por R$ 230. O Brasil de Fato também chegou a encontrar anúncios da Viasat.

Por isso, o Ibama diz que tem estudado, em conjunto com outros órgãos federais, como bloquear o sinal da Starlink em áreas de mineração ilegal.

Procurada pela Folha de São Paulo, a Starlink não se manifestou. Já a Viasat diz que fornece seu serviço acreditando que ele será usado apenas de forma legal.

Recentemente o Ministério das Comunicações anunciou, em ação conjunta com a Viasat e a Telebras, o uso das antenas móveis de conexão banda larga via satélite para levar internet ao povo Yanomami, com o intuito de apoiar o atendimento médico à população e as ações emergenciais de enfrentamento à situação de saúde pública [… a Viasat conta com] um sólido comprometimento em democratizar o acesso à internet de alta velocidade em todas as regiões do Brasil.

Cabe lembrar que o próprio Elon Musk veio ao Brasil em 2022 e, ao lado de Jair Bolsonaro, anunciou a intenção de levar internet da Starlink para 19 mil escolas. Contudo, até o momento apenas três escolas foram contempladas com o serviço fornecido pela empresa.

Em nota, o Ministério das Comunicações afirmou que não há contrato algum firmado entre a pasta e a Starlink/SpaceX.

Fonte: TudoCelular.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2023/10:46:16

