Família de universitária que morreu após passeio de lancha pede R$ 2,8 milhões por danos morais: ‘que sinta a dor no bolso’, diz mãe da jovem

Yasmin Macêdo, de 21 anos, morreu durante passeio de lancha. — Foto: Reprodução

Esse é o segundo processo em que Lucas Magalhães de Souza, o dono da lancha onde jovem estava antes de morrer, é citado, sendo o primeiro criminalmente e agora na seara civil.

A família de Yasmin Cavaleiro de Macedo, influencer que morreu após desaparecer durante passeio de lancha no rio Maguari, em Belém entrou com processo civil pedindo indenização por danos morais e materiais contra o dono da lancha e a marina de onde o barco teria saído.

A ação é movida pela mãe da vítima, Eliene Cristine, que solicita um valor de mais de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 2 milhões a título de danos morais e R$ 8.142,44 de danos materiais. Nas redes sociais, Eliene se posicionou dizendo que esse valor ainda é pouco, visto que perdeu a filha e os processados estão impunes, segundo ela.

“Dois milhões ainda é muito pouco para todos os dias que deito e vem a imagem na minha cabeça da Yasmin morta no IML. Que ele [Lucas, o dono da lancha] sinta no único lugar que importa pra ele: o bolso”, declarou a mãe da vítima.

O processo foi recebido na última terça-feira (20), pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém e aceito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Esse é o segundo processo em que Lucas Magalhães de Souza é citado, sendo o primeiro criminalmente e agora na seara do civil.

O novo processo é de autoria do advogado da família da vítima, Madson Nogueira, que afirmou que “o valor da causa foi estipulado com base não só nos danos materiais sofridos pela dona Eliene [mãe da vítima] que é um direito dela, quanto também nos danos morais com base em uma série de institutos”, afirmou.

O advogado de defesa de Lucas Magalhães de Souza se posicionou dizendo que “não conhece a fundo as alegações e que ainda não houve a citação”, declarou Francelino Neto. O g1 não conseguiu contato com a defesa da Gran Marine Club, também algo do processo civil.

Relembre o Caso

Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo era estudante de medicina veterinária e tinha 21 anos quando desapareceu durante um passeio no barco de Lucas Magalhães, no dia 12 de dezembro de 2021. O corpo foi encontrado no dia seguinte. Os dois estavam com mais pessoas na lancha.

Lucas Magalhães de Souza estava preso desde dezembro do ano passado e foi solto em março deste ano. Em janeiro de 2023, após audiência de instrução e julgamento, a Justiça decidiu que ele deveria ser levado ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio com dolo eventual, posse e disparo de arma de fogo e fraude processual. O julgamento ainda não tem data para acontecer.

