Ibama destrói madeireiras ilegais que exploravam terras indígenas no Amazonas

Imagem ilustrativa. – Foto: Divulgação Ibama – Manaus/AM – Nove madeireiras que exploravam terras indígenas foram destruídas durante uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no município de Manicoré, no Amazonas.

Das 26 madeireiras instaladas no entorno de Santo Antônio do Matupi, 11 atuavam sem autorização, conforme o Ibama.

Foi constatado que uma das madeireiras tinha duas serrarias e era capaz de ocupar 100 metros cúbicos de madeiras em tora, que em média, daria para carregar seis caminhões em apenas um dia.

Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também estavam na operação e encontraram toras de madeiras enterradas e caminhões e serrarias móveis escondidas em uma área de mata.

O Ibama não divulgou os nomes das empresas nem das pessoas suspeitas de cometerem os crimes.

A operação ainda está em andamento e deve continuar até o dia 8 de novembro.

Fonte: Portal do Holanda/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2023/08:03:11

