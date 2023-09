Ibama faz operação combatendo garimpo ilegal em área indígena do Mato Grosso; 22 escavadeiras destruídas

O Ibama deflagrou hoje uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso. A fiscalização ocorreu em parceria com o Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal, com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com a Força Nacional de Segurança Pública e com a Polícia Militar do Mato Grosso. A terra indígena está localizada nos municípios de Conquista D’Oeste, Nova Lacerda e Via Bela da Santíssima Trindade. Ela foi homologada em 1985 e é ocupada tradicionalmente pelo povo Nambikwara.

Foram destruídos 22 escavadeiras hidráulicas, 23 dragas, três motos e uma balsa de mergulho. Essa foi a segunda ação do Ibama na Terra Indígena Sararé neste ano. Em julho, foram inutilizadas 21 escavadeiras hidráulicas e 25 motores estacionários.



Segundo o Ibama, neste ano houve expressivo aumento de alerta de garimpo no território. Conforme a plataforma +Brasil, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, entre janeiro e setembro houve 1.104 alerta, o que corresponde a 4,79 km² de área destruída. No mesmo período de 2022 foram registrados 150 alerta, aumento de, 636%.

“Esse aumento pode ser explicado pela intensificação da atuação do Ibama nas demais áreas de garimpo, como na TI Yanomami e região do Tapajós, forçando a migração da atividade garimpeira para áreas que estavam fora do foco da fiscalização. A facilidade logística para acesso à TI Sararé também é fator-chave para a ampliação rápida da atividade ilegal na área”, destacou, através da assessoria.



Fonte:Redação Só Notícias / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/08:00:43

