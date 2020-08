Ibama vai exonerar chefe de centro que combate queimadas na Amazônia

Focos de fogo atingiram proporções inéditas na Amazônia. (Foto: Arquivo BJ)

Gabriel Constantino Zacharias, chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), vinculado ao Ibama, será exonerado nos próximos dias, em meio a uma temporada em que os focos de fogo assumem proporções inéditas na Amazônia e no Pantanal, informa O Globo.

O Prefogo é a unidade do Ibama responsável pelo combate às queimadas.

Analista ambiental que está no Prevfogo desde 2005, e que assumiu a chefia do centro especializado há 5 anos, Zacharias será substituído pelo militar Antonio Pedro Diel Bastos de Souza, capitão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo o seu currículo, disponível na plataforma Lattes do CNPq, Bastos tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em bioquímica dos micro-organismos.

A exoneração de Zacharias ainda não foi publicada no Diário Oficial, e seu novo posto também é desconhecido.

Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o coronel Homero de Giorge Cerqueira da presidência do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, 2 dias após voltar de uma viagem ao Pantanal.

Ambos teriam discordado sobre como lidar com a crise das queimadas. O coronel Fernando Cesar Lorencini ocupa interinamente a presidência da autarquia.

Por:Jeso Carneiro

