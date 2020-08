Saúde: até o momento não há casos confirmados de reinfecções no Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo Macário, as investigações sobre possíveis casos apontam por resultados de falsos positivos na primeira ou segunda amostra, amostras contaminadas e detecção de partículas que podem permanecer no organizamos por até 40 dias.

(Foto:Reprodução) – O Ministério da Saúde afirmou hoje, em coletiva, que não há casos confirmados de reinfectados por covid-19 no Brasil até o momento, mas que o governo federal está apoiando as secretarias estaduais de saúde nos casos investigados.

