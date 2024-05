Identificada vítima de acidente entre carreta e moto no Km70, entre Itaituba e Rurópolis, Pará

(Foto: Reprodução)- A vítima do acidente, foi identificada pelo prenome de Keila, moradora da comunidade de Divinópolis, km 70.

Neste domingo, (19/05), FRANCISCO CELIO PRUDÊNCIO DA SILVA informa que por volta das 9h22 min estava conduzindo uma carreta de cavalo transportando soja vindo da cidade de MATUPA-MT, e ao trafegar pela BR 230, a 70 km da sede da cidade de Rurópolis, quando estava numa descida percebeu que uma motocicleta que trafegava na sua frente deslizou na estrada e caiu na frente do seu veículo, o relator afirma que tentou frear mas a estrada estava lisa e os condutores da motocicleta acabaram indo para debaixo do seu veículo, até que o condutor conseguiu parar o caminhão e verificou que o homem que estava pilotando a motocicleta já se encontra de pé na estrada e não se feriu, mas a mulher que estava na garupa da motocicleta acabou indo para debaixo no carro e não sobreviveu.

Francisco informou que permaneceu até a chegada da polícia militar para as devidas providências e que possui carteira nacional de habilitação e nota fiscal da mercadoria, o mesmo percebeu que familiares da vítima chegaram no local juntamente com uma funerária e permitiram a retirada do corpo.

A pedido da Polícia Militar o condutor retirou o caminhão da estrada pois estava obstruindo o tráfego e se encontra a disposição da justiça, após concertar o veículo seguiu viagem para o município de Santarém onde fará a entrega da carga.

