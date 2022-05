Identificados 8 mortos no acidente entre ônibus e carreta na 163 entre Sorriso-Sinop

O Instituto Médico Legal de Sinop identificou, há pouco, mais 4 vítimas do violento acidente entre ônibus da empresa Itamarati e uma carreta Volvo, na BR-163 entre Sorriso e Sinop, no início da tarde.

Uma fonte de Só Notícias no IML Sinop informou que foram identificados Brenda Nunes Ronsoni, 24 anos, que residiria em Água Boa; Pedro Henrique Rodrigues Leal Pinto, 21 anos, de Pontes e Lacerda; Maria Carneiro, 61 anos, de Cuiabá e Alfredo Lopes da Silva, 65 anos, também Cuiabá. A professora em Sinop Sidinei de Oliveira Cardoso, de 48 anos, e seu filho Carlos André, de 11 anos, residiam em Sinop, além do papiloscopista Clayton Silva. Outra vítima é Déborah Costa de Almeida.

O trabalho de identificação no IML está sendo feitos por papiloscopistas de Sinop, Sorriso e Alta Floresta.

A Polícia Rodoviária Federal informou que 11 pessoas morreram. Em nota, o Corpo de Bombeiros informa que constatou no local 7 mortos mas não confirma, na nota enviada há pouco, a quantidade total de pessoas feridas e encaminhadas ao hospitais em Sinop e Sorriso. “Diversas vítimas foram atendidas no local, apenas com escoriações leves e já haviam sido liberadas ou encaminhadas por terceiros ou outros órgãos”, informa. O carreteiro não se feriu gravemente.

No ônibus havia 44 pessoas, incluindo o motorista que, segundo a PRF, teve braço amputado. O resgate feito por bombeiros de Sorriso, Sinop, socorristas da Rota Oeste e a equipe do Ciopaer (helicóptero da PM), além de policiais rodoviários federais. Antes da chegada das equipes, pessoas que passavam pela rodovia pararam e ajudaram alguns feridos. 19 militares trabalharam no resgate usando 7 viaturas dos bombeiros. Da concessionária também foram vários socorristas e diversas viaturas.

Os socorristas ajudaram algumas pessoas sair pelas janelas e plataformas dos guinchos da concessionária foram usadas para auxiliar na remoção. O resgate terminou e com mais de duas horas de intenso trabalho e as pessoas foram transferidos em várias unidades de resgate.

A rodovia ficou bloqueada por mais de 4 hora sendo liberada por volta de 16:40h. O perito da Politec apontou, na análise preliminar, que invasão de pista pode ter sido a causa do acidente. O ônibus ficou com a lateral esquerda muito danificada, assim como a frente. A carreta Volvo, de uma empresa de transportes, carregada com grãos tombou na pista. O inspetor Leonardo Ramos, da PRF, disse que neste trecho são constantes as infrações com “show de imprudência”.

Os prefeitos de Sinop, Roberto Dorner, decretou luto de 3 dias. A prefeitura de Sorriso, divulgou nota de pesar e se solidariza a cada uma das famílias. O governador Mauro Mendes manifestou pesar. (As informações são do Só Notícias/Luan Cordeiro/Lucas Torres – fotos: Só Notícias e divulgação – atualizada 22:53h).

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

