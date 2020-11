Idosa é esfaqueada com requintes de crueldade; agressor é identificado

Vítima está internada em estado grave. | Foto:Júnior Ribeiro/Blog do Júnior Ribeiro

Inconformado com fim do relacionamento com a neta da vítima, suspeito do crime agrediu a idosa de 76 anos.

Uma idosa está internada em estado grave após ter sido esfaqueada com requintes de crueldade por um homem, identificado apenas como “Wilhan”, em Itaituba, sudoeste paraense. O suspeito segue foragido, mas está sendo procurado pela polícia.

O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (3) na 45ª rua do bairro Vitória Régia. A idosa de 76 anos foi identificada como Maria do Nascimento, que sofreu cortes profundos nas mãos, na cabeça e na orelha após “Wilhan” não aceitar o fim do relacionamento com a neta da vítima, que sofria também agressões do suspeito.

Maria está internada no Hospital Municipal de Itaituba, onde aguarda um leito no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, oeste paraense. O caso foi registrado na 19ª Seccional da Polícia Civil.

Com informações de Alison Lázaro/Portal Tailândia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...