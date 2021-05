Uruará: Assaltante de banco morre após confrontar polícia a tiros

(Foto:Reprodução) – No início da tarde de segunda-feira, 17, um indivíduo com várias passagens pela polícia, inclusive por assalto a banco, confrontou a bala uma equipe de policiais da Rocam e acabou levando a pior, sendo ferido e indo a óbito no hospital.

Segundo informações policias, Welinton Almeida Costa, vulgo Gamela, 37 anos, estaria planejando assaltar um banco na cidade de Uruará. O mesmo havia chegado há poucos dias na cidade e estava residindo na Avenida Pará, onde recebeu a equipe da Rocam a tiros. Os policiais revidaram e Gamela acabou baleado, ainda foi socorrido e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu.

Os policiais militares apresentaram na Delegacia de Polícia uma pistola 380 com 4 munições intactas, que seria a arma utilizada pelo suspeito.

Ainda segundo a polícia, Gamela estava foragido do sistema penitenciário.

Foi a segunda intervenção policial no município de Uruará em menos de 12 horas resultando na morte de indivíduos envolvidos no mundo do crime.

Fonte: Gazeta Real

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...