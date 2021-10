Idosa encontrada em casa repleta de lixo é resgatada em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo uma pessoa que se identificou como amiga da idosa, um sobrinho dava suporte à vítima, fazendo compras e pagando as contas da casa. Ainda de acordo com a vizinha, a idosa começou a apresentar problemas psicológicos após a morte de um filho adotivo, ocorrido há alguns anos.

De acordo com o enfermeiro de atendimento do Samu, Joziel Colares, o Ministério Público solicitou o resgate para que a idosa possa receber tratamento. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal, apresentando sinais de surto psiquiátrico. Cozinha da residência “Infelizmente, a gente observa a parte desumana que essa idosa estava vivendo. Por várias vezes, os órgãos tentaram tirar ela daqui, mas não conseguiram, mas ela encontrava-se em situação de risco. Hoje, através dessa força-tarefa, nós conseguimos. Ela será encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém para receber tratamento’, disse.

Uma idosa, de 74 anos, em condições de extrema vulnerabilidade, foi resgatada da casa onde morava sozinha há pelo menos 30 anos, após determinação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na tarde de terça-feira (5).

