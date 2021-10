Polícia Federal pede ao STF prorrogação de inquérito que investiga presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro é investigado por vazamento de documentos sigilosos (Foto:Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

Pedido está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que solicitou manifestação da Procuradoria-geral da República

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de documentos sigilosos. Após receber o pedido de prorrogação do inquérito, o ministro da corte, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradoria-Geral da República opine sobre a solicitação de extensão do prazo. As informações são do G1 Nacional.

O ínquérito em questão foi aberto por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, após o presidente divulgar nas redes sociais a íntegra de um documento da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 – e que, segundo o tribunal, não representou qualquer risco às eleições.

Na ocasião, Moraes determinou a remoção dos links disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e o afastamento do delegado da PF que era responsável por esse inquérito.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...