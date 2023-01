PRF apreende arma de fogo que foi abandonada às margens da BR-163, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Apesar dos esforços da equipe, não foi possível encontrar o proprietário ou o possuidor do revólver no local.

Segundo a PRF, no momento da apreensão, constatou-se que o revólver calibre .38 estava com três munições intactas e outras duas cápsulas deflagradas. Eles foram encontrados às margens da rodovia.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo no km 996 da BR-163, no município de Santarém, no Pará. O ‘achado’ ocorreu por volta das 17h30 da última quarta-feira (25).

