Idoso é encontrado morto dentro de banheiro de residência, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã de sexta-feira (3), o idoso Leonam Alfredo Lisboa Tavares, de 71 anos, foi encontrado morto pelo filho dentro do banheiro de sua residência, situada na Avenida Presidente Vargas com Travessa Bandeirante, bairro Mapiri, em Santarém.

Em entrevista à imprensa local, o enfermeiro do Samu, Itamar Aguiar, informou que foram acionados por volta das 6h da manhã. O filho, ao entrar no banheiro, se deparou com o pai ensanguentado e já sem vida.

No local foi constatado o óbito pelos profissionais do Samu. Embora exista a possibilidade da causa da morte ter sido provocada por um mau súbito e o idoso ter batido a cabeça, o caso também é tratado como suspeito e por isso a Polícia Militar foi chamada.

“Pode ter ocorrido um incidente, ter batido a cabeça e ter pegado um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) e veio a óbito, isso poder ter acontecido, ter sido a causa, mas só quem vai dizer é o IML após o exame de necropsia”, ressaltou o enfermeiro.

A Polícia Militar esteve no local isolando a área e a Polícia Civil entrou com pedido de remoção do corpo por meio da Polícia Cientifica.

Fonte:O Impacto / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/09:45:17

