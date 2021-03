Idosos de 96 e 92 anos com COVID-19 recebem alta do Hospital de Campanha de Santarém

O domingo, 28 de fevereiro e a segunda-feira, 1° de março, foram de muita alegria para as famílias dos pacientes Minelvina Alves, de 92 anos, e Roberto Ruy Rutowitcz, de 96 anos, ambos moradores do município de Santarém, que puderam retornar para casa após 3 dias hospitalizados na Unidade.

Roberto Ruy Rutowitcz de 96 anos, pai de dez filhos, casado há mais de 40 anos, é um paciente acamado e tem Alzheimer. Na saída do Hospital ele foi conduzido de maca, onde foi recepcionado pelos filhos e netos. Emocionada, a filha, Patrícia Rutowitcz foi a primeira a falar com o paciente. “Pai, sou eu. Pai, eu disse que não ia soltar sua mão. Eu vim te buscar”, disse com a voz embargada pelo choro.

Patrícia relatou que a sua mãe está em casa em tratamento da COVID-19, ansiosa pela chegada do esposo. A filha do paciente aproveitou o momento da alta para falar do sentimento de gratidão. “Quero muito agradecer a equipe da UPA e aqui do Hospital de Campanha, que trataram muito bem dele com carinho. Obrigada de coração”, concluiu.

Outra idosa que recebeu alta e emocionou a equipe do HCS foi a dona Minelvina de 92 anos. Ela fez questão de levar a placa com a escrita “Eu venci a COVID-19”. Na outra mão estava um presente da equipe, um balão vermelho em formato de coração como símbolo da batalha travada contra a doença.

A paciente, que é do grupo de risco, venceu a batalha contra a COVID, após passar 3 dias internada na Unidade e anteriormente oito dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

O filho contou sobre a saudade da mãe e o alívio que a ação da visita online trazia nos momentos de angústia. “Essas chamadas davam muita esperança para nós e para meu pai. Era lindo de ver eles dois dando força um para o outro”, disse.

Casada há 62 anos, Minelvina, não via a hora de reencontrar sua família e principalmente seu esposo. “Eu só quero ir para casa e encontrar meu esposo”, finalizou emocionada.

Durante as saídas dos idosos da Unidade, outros quatro pacientes também receberam alta médica.

Por:Jornal Folha do Progresso

Fonte:Ascom do Hospital de Campanha de Santarém/Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...