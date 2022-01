PRF apreende pneus contrabandeados e peças para motos sem nota fiscal em Santarém

Veículo apreendido pela PRF em Santarém – Créditos: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 unidades de pneus de fabricação estrangeira e 100 unidades de peças para motocicletas sendo transportados sem documentação fiscal, na tarde desta segunda-feira (10), no Km 995 da rodovia BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

A equipe da PRF abordou, por volta das 15 horas, uma camionete modelo Toyota/Hilux, conduzida por um homem, que transportava na carroceria do veículo, pneus e peças para motos sem nota fiscal.

O condutor do veículo não apresentou as notas fiscais dos produtos, porém, em momento diverso, apresentou os respectivos documentos com lapso temporal posterior ao momento da abordagem. Mas ao ser questionado sobre a origem das mercadorias, ele informou que apenas transportava os produtos para o proprietário de uma loja de peças automotivos da cidade.

Diante da situação, os policiais rodoviários federais apreenderam os produtos e encaminharam para os órgãos devidos. Os pneus de fabricação estrangeira foram enviadas para a Receita Federal, enquanto que as peças das motocicletas foram levadas para a Receita Estadual.

A PRF constatou se tratar de uma ocorrência de contrabando e transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

