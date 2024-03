Imagens fortes: Membros de facção espancam e pisoteiam homem acusado de roubo no Amazonas; veja vídeo

(Foto: Reprodução)– Integrantes de uma facção de Uarini, no interior do Amazonas, gravaram o vídeo de uma execução contra um homem não identificado, que foi morto a chutes, socos e fortes agressões físicas nesta terça-feira (19).

No vídeo é possível ouvir os indivíduos alegarem que a sessão de tortura era para servir de exemplo aos bandidos.

“Tu ainda vai roubar, tu ainda vai roubar na casa dos outros?”, pergunta um dos assassinos.

Em outro momento os criminosos chegam a ameaçar a vítima. Ë se tu denunciar nós, vamos te matar aonde tu tiver, tá ligado, e quem tava contigo vai também vai rodar.

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade.

A polícia segue investigando o caso brutal que chocou os moradores do município.

Imagens Fortes abaixo

Cenas Fortes: Membros de facção espancam e pisoteiam homem acusado de roubo no Amazonas.

Leia mais:https://t.co/4R3c4CmU9M pic.twitter.com/JIu6dn7wvA — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 22, 2024

Fonte: Portal Regional AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2024/20:57:18

