Ônibus com 35 lideranças indígenas do PA tomba na BR-163

Ônibus tombou às margens da BR-163 em MT — Foto: Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns/Divulgação

Concessionária Via Brasil informou que uma pessoa teve ferimentos ‘moderados’, outras duas sofreram ferimentos leves e 32 saíram ilesas. Indígenas voltavam de Brasília para o Pará.

Um ônibus com cerca de 35 passageiros tombou na BR-163, na região de Itaúba, no norte de Mato Grosso, na madrugada deste domingo (19). Entre os passageiros, estava uma comitiva com mais de 30 lideranças de 14 povos indígenas da região do Baixa Tapajós, no Pará.

A Concessionária Via Brasil informou que uma pessoa teve ferimentos ‘moderados’, outras duas sofreram ferimentos leves e 32 saíram ilesas.

Segundo a empresa, informações preliminares colhidas no local do acidente apontam que o ônibus teve uma pane na barra de direção quando passava por uma curva leve. O motorista teria perdido o controle do veículo e tombou às margens da estrada.

A delegação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita) disse, por meio das redes sociais, que o grupo estava voltando de Brasília, onde cumpriram agenda ao longo da semana. O destino final era Santarém (PA) e a previsão de chegada era essa segunda-feira (20).

“A delegação passa bem e alguns que tiveram escoriações leves foram encaminhados ao hospital. Neste momento de solidariedade, pedimos as orações e ajudas para que tão breve os nossos parentes possam chegar na cidade de Santarém e, em seguida, se encontrarem com suas famílias que os aguardam”, disse.

O proprietário da empresa de transporte responsável pela viagem, João Vitor Quaresma, disse que um outro ônibus está sendo encaminhado para Itaúba, onde os passageiros envolvidos no acidente devem embarcar e seguir viagem.

Segundo João, a empresa é de Santarém e a documentação do veículo estava em dia.

A Concessionária Via Brasil, responsável pelo trecho da BR, informou que atendeu a ocorrência. Já a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros não possuem registro do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/02/2023/07:34:26 com informações do G1MT

