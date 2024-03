Jovem de 18 anos morre eletrocutado enquanto tomava banho em Igarapé no Pará

(Foto: Reprodução)- Miquéias de Araújo Vieira, de 18 anos, morreu na tarde desta última quarta-feira, 20 de março, após sofrer uma descarga elétrica. A morte ocorreu por volta das 15h30, quando o jovem tomava banho em um igarapé localizado no bairro Beata, em Porto de Moz. Segundo relatos de familiares, um cabo da rede elétrica de alta tensão se desprendeu do poste e caiu na água, o que resultou em uma forte descarga elétrica que atingiu o jovem.

Ainda de acordo com informações fornecidas pela família, após o acidente ele começou a se debater dentro da água. Os familiares tentaram socorrê-lo, utilizando um terçado para cortar o cabo, porém não tiveram sucesso.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares. Ao chegar ao local, os policiais constataram fios de alta tensão dentro do igarapé e também na estrada PA-167. A vítima já havia sido removida e uma equipe da empresa de energia realizou o desligamento dos demais cabos.

NOTA DA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ

A Equatorial Pará lamenta profundamente o incidente ocorrido ontem, 20 de março, em Porto de Moz, e expressa solidariedade aos familiares da vítima. A empresa informa que está à disposição das autoridades policiais para colaborar nas investigações sobre o ocorrido. Informações preliminares, apuradas pela equipe técnica da distribuidora de energia, apontam que a queda de uma árvore na rede teria ocasionado o rompimento do cabo de energia elétrica, resultando no incidente.

A distribuidora enfatiza que, em casos de acidentes com risco à vida, é importante isolar a área e contatar imediatamente a Equatorial Pará através do número 0800 091 0196.

