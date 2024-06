Imagens fortes: mulher é engolida por cobra de 5 metros

Mulher dentro de cobra píton | (Foto: Reprodução )

O corpo foi encontrado dentro da cobra ainda com roupas.

Uma “cobra piton” refere-se a qualquer membro da família Pythonidae, comumente conhecida como pítons. Estas cobras são conhecidas pelo grande tamanho e método de caça por constrição, o que significa que matam suas presas se enrolando em torno delas e apertando até que a presa não possa mais respirar. Pítons se alimentam de uma variedade de presas, incluindo mamíferos, aves e outros répteis. Elas engolem suas presas inteiras, graças às suas mandíbulas altamente flexíveis

Uma mulher foi morta por uma píton de 5 metros na região central da Indonésia, ela foi engolida inteira pela cobra. A mulher de 45 anos, da vila de Kalempang, na província de Sulawesi do Sul, havia dito ao marido na quinta-feira que iria vender pimentões para um colecionador. Porém, ela não retornou, e o marido e parentes iniciaram uma busca.

Na manhã seguinte, uma píton foi encontrada perto dos pertences abandonados da mulher, moradores e o marido da mulher – identificada apenas como Farida, mataram a cobra e cortaram a barriga do animal.

Foi então que encontraram o corpo da mulher vestida dentro da cobra.

Embora esses incidentes sejam extremamente raros, várias pessoas na Indonésia morreram nos últimos anos após serem engolidas inteiras por pítons.

