Impiedoso, Bahia faz 5 a 1 no Corinthians e sai do Z4

O Bahia deu show diante de um desnorteado e apático Corinthians em Itaquera, goleou os paulistas por 5 a 1 de maneira avassaladora pelo Campeonato Brasileiro e colocou em ebulição o clube paulista, que terá, amanhã, uma das eleições presidenciais mais tensas de sua história.

O triunfo dos comandados de Rogério Ceni também agitou de vez a briga contra o rebaixamento na tabela: o resultado, construído ainda no 1° tempo, levou o time aos 41 pontos e, momentaneamente, fora do Z4. O Bahia ultrapassou o Cruzeiro e Vasco pelos critérios de desempate, mas verá os dois rivais jogarem na rodada.

O alvinegro de Mano Menezes, por outro lado, estacionou nos 44 pontos e perdeu a chance de liquidar de vez qualquer risco matemático de queda para a Série B. A derrota, aliás, gerou vaias por parte da torcida na noite que antecede uma das eleições mais apertadas da história do clube.

Os times voltam ao gramado no meio da semana que vem. O Corinthians visita o Vasco no Rio de Janeiro, enquanto o Bahia encara o São Paulo dentro de sua casa.

Como ficou a tabela:

12° – Corinthians: 44 pontos

13° – Inter: 43 pontos

14° – Santos: 42 pontos

15° – Bahia: 41 pontos

16° – Vasco: 41 pontos

17° – Cruzeiro: 41 pontos

18° – Goiás: 35 pontos

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Gil, Fábio Santos (Wesley) e Matheus Bidu (Pedro); Maycon, Giuliano (Matheus Araújo) e Renato Augusto; Romero (Rojas) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Mano Menezes

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba (Camilo Cándido); Rezende, Acevedo, Yago Felipe e Thaciano; Cauly e Biel (Ademir). T.: Rogério Ceni

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Gil, Renato Augusto (COR); Vitor Hugo, Gilberto (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Rezende (BAH), aos 3 min do 1° tempo; Cauly (BAH), aos 15 min do 1° tempo; Thaciano (BAH), aos 28 min do 1° tempo e aos 39 min do 2° tempo; Renato Augusto (COR), aos 21 min do 2° tempo; Ademir (BAH), aos 29 min do 2° tempo

