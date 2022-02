Imunização está comprometida em Novo Progresso por falta de profissionais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Novo Progresso, as vacinas do PNI são ofertadas nas salas de vacinas das unidades básicas de saúde estão comprometidas por falta de profissionais.

A portaria nº 1533 de 18 de agosto de 2016 delibera o Calendário Nacional de Vacinação que é composto por 20 produtos e visa a proteção da população geral e indígenas, contemplando todos os segmentos etários como crianças, adolescentes, adultos e idosos e também as pessoas com condições clínicas especiais por meio dos imunobiológicos disponibilizados nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) representa uma das intervenções em saúde pública mais importantes no cenário saúde brasileiro. As ações de vacinação e vigilância apresentam impacto positivo na prevenção e controle de doenças imunopreveníveis refletindo positiva e diretamente na qualidade e expectativa de vida da população. Vale ressaltar que o êxito das ações de imunização resulta de uma associação de fatores por parte das instâncias gestoras envolvidas, incluindo aquisição, planejamento, infraestrutura, logística, treinamento e, recursos humanos que nas diferentes atuações asseguram imunobiológicos de qualidade à população.

