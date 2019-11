Incêndio de grandes proporções atingiu casas em Itaituba

(Foto: Reprodução) – O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, informa que na madrugada desta segunda-feira (25), foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio de grande proporção que atingiu duas residências localizadas na 6º rua, bairro Jardim das Araras, município de Itaituba.

Ainda não se sabe a origem e nem as possíveis causas do incêndio.

A ação rápida do CBMPA controlou o sinistro, evitando que as chamas se alastrassem para outros imóveis. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Com informações da Ag. Pará/ 25/11/2019, 18:15 – /

