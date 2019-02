Detentos fogem por túnel em presídio de Altamira

Oito detentos fugiram na madrugada desta quinta-feira (16) do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no sul do Pará. Os presos escaraparm do local por um túnel de 15 metros, por 85 cm de largura, cavado próximo à uma das guaritas.

A fuga ocorreu por volta das 4h30. Policiais militares que faziam a segurança da unidade prisional perceberam a movimentação e realizaram disparos de advertência, conseguindo evitar a fuga de outros presos.

Os fugitivos pertenciam ao regime semi-aberto e foram identificados como Eleil Malaquias Oliveira; Elenilson da Silva Souza; Marcos Silva da Silva; Luciano Oliveira; Maike Daniel Fiuza; Marielton Araújo de Souza; Wilson Felicidade; e Wendeson Souza e Souza.

A Susipe divulgou as fotos dos foragidos. (Foto: divulgação)

Uma revista estrutural foi realizada no centro de detenção, além da recontagem dos detentos. Durante a ação foram encontrados oito aparelhos celulares e substâncias entorpecentes. Durante a manhã, quatro viaturas da polícia militar realizavam buscas na área para localizar os fugitivos.

Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos pode fazer uma denúncia anônima pelo telefone 181, ou pelo WhatsApp da Susipe no (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

(Com informações de Felype Admns/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

