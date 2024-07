Incêndio destrói loja atacadista de materiais de construção em Marabá

Incêndio destrói parte de loja atacadista de materiais de construção no interior do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

As chamas se alastraram rapidamente e chamaram a atenção de moradores da região, junto com a forte fumaça que ficou perceptível em diversos pontos da cidade.

Um incêndio foi registrado na tarde deste domingo (21) em uma loja atacadista de materiais de construção em Marabá, região sudeste do Pará. Ninguém ficou ferido.

O corpo de bombeiros foi acionado, isolou a área e conseguiu conter as chamas. Nenhuma residência ao redor do prédio foi afetada.

No entanto, o galpão possuía muitos materiais elétricos e inflamáveis e acabou sendo completamente destruído. Segundo testemunhas o incêndio teria começado em um terreno na parte de trás do local.

Na manhã desta segunda-feira (22) o Corpo de Bombeiros ainda estava realizando o rescaldo no local e alguns pontos ainda apresentavam focos de fogo e bastante fumaça.

