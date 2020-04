Medida proíbe viagens por meio rodoviário e hidroviário em todo o estado de 17 a 22 de abril (Foto:Reprodução)

A medida que restringe as viagens cumpre decreto estadual para evitar a proliferação da pandemia do novo coronavírus.

As viagens intermunicipais estão proibidas no feriado de Tiradentes a partir desta sexta-feira (17). A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa) e os órgãos de Segurança Pública do Estado vão atuar em conjunto para impedir as viagens.

A fiscalização ocorre para o cumprimento do decreto, n°609, do Governo do Estado do Pará, que restringiu a saída intermunicipal de pessoas por meio rodoviário e hidroviário no período de 17 a 22 de abril. O objetivo é evitar as aglomerações nas cidades do interior do Estado por conta do feriadão e contribuir para o isolamento em prevenção à covid-19.

“Neste tempo de enfrentamento à pandemia, unimos forças com os órgãos de segurança do Estado para impedir as viagens pelas estradas, terminais e portos orientando a população para que fiquem em casa, e assim ajudem a evitar a propagação do coronavírus, e o aumento do contágio”, esclarece Eurípedes Reis, diretor-geral da Arcon.

A fiscalização será distribuída em escalas, percorrendo portos e terminais para abordar os veículos, como: vans, ônibus, micro-ônibus, além das embarcações que tentarem circular por via hidroviária. Os motoristas serão orientados a retornar e, em caso desobediência, as punições cabíveis serão aplicadas.

De acordo com o decreto governamental, só poderão circular o transporte de cargas, os veículos que levam profissionais de saúde, mediante comprovação, e os pacientes para Tratamento Fora de Domicílio.

“Nos portos e terminais do Estado, os nossos fiscais realizarão rondas diárias para barrar qualquer tentativa de saída de viagens intermunicipais”, reforça Ivan Bernaldo, diretor de fiscalização da Arcon.

A vigilância nas estradas estaduais para o cumprimento do decreto começa na madrugada desta sexta-feira (17) até a próxima quarta-feira (22). Neste período, somente as viagens entre os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides serão mantidas.

Por:Redação Integrada

16.04.20 19h07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...