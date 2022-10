Independiente del Valle vence São Paulo por 2 a 0 e é bicampeão da Sul-Americana

(Foto:Reprodução/ Twitter @sudamericana) – Final da Copa Sul-Americana acontece neste sábado, dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina

Em um projeto mais consolidado desde 2010, o Independiente del Valle mostrou sua força em campo e venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado, 1º, em Córdoba, na Argentina, e ficou com o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Díaz e Faravelli fizeram os gols. A equipe ganhou o primeiro título em 2019. No Mário Kempes, a torcida do Del Valle era bem pequena em relação ao tanto de são paulinos que estiveram na arquibancada. O clube vem crescendo no continente e no campeonato nacional. Em 2021 conquistou o primeiro título do Campeonato Equatoriano. O São Paulo chegou à sua segunda final da história depois de dez anos e viu os torcedores apoiarem após o apito final, mas criticarem o presidente Julio Cazares.

FIM DE JOGO! Independiente del Valle vence o São Paulo por 2 a 0 e é bicampeão da Copa Sul-Americana em Córdoba, na Argentina. Primeira título foi em 2019.

95′ DIEGO COSTA EXPULSO. Zagueiro e capitão do São Paulo levou vermelho direto por cotovelada em Ayoví. Equatoriano ficou furioso e precisou ser contido e atendido com o nariz sangrando

94′ SUBSTITUIÇÃO NO DEL VALLE: Faravelli sai para entrada de Ortiz; Chávez sai para entrada de Caicedo

92′ CALLERI EXPULSO. Atacante tomou segundo cartão amarelo e é expulso de campo

90′ + 6 jogo se aproxima do fim e Independiente del Valle está a poucos minutos de alcançar o bicampeonato

88′ CARTÃO AMARELO para Diego Costa por falta em Ayoví

86′ CARTÃO AMARELO para Calleri por cotovelada em Carabajal

83′ Luciano e Ramírez se chocaram e são atendidos

81′ DEEEEFENDEU. Éder cabeceia perigosamente e Ramírez faz bonita defesa

79′ SUBSTITUIÇÃO NO DEL VALLE. Sornoza sai para entrada de Ayoví; Angulo sai para entrada de Gaibor

78′ CARTÃO AMARELO para Schunke por falta em Calleri

76′ DEEEEFENDEU! Ortíz chuta de longe e Felipe Alves pula pra fazer a defesa

74′ SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Alisson sai para entrada de Galoppo; Éder entra no lugar de Patrick e Nestor sai para Igor Gomes entrar

71′ SUBSTITUIÇÃO NO DEL VALLE: Lautaro Díaz sai para a entrada de Julio Ortíz

68′ QUAASE! Calleri teve outra chance de balançar as redes, mas se enroscou com o goleiro Ramírez

66′ GOOOOOOOOOL DO DEL VALLE. Depois de muito tocar a bola, equatorianos encontram espaço no centro da área, Faravelli toca no cantinho e amplia para 2 a 0

64′ São Paulo tem chane em cobrança de falta, mas bola passa por todo mundo na área

59′ O jogo começa a ficar quente, com mais faltas do São Paulo

56′ Felipe Alves e Díaz se chocam; jogador é atendido e está bem

52′ ESCANTEIO. São Paulo tem mais uma chance no ataque; Pablo Maia isolou

48′ PERDEEEU! Mais uma vez Calleri perde grande chance. Em cruzamento, o argentino cabeceou forte para fora. Grande início do São Paulo

46′ DEEEEFENDEU! Nestor chutou forte e o goleiro Ramírez fez grande defesa

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! São Paulo 0 x 1 Independiente del Valle

Tricolor começou melhor, mas o Del Valle foi se soltando e aos 12 minutos balançou as redes com Díaz, artilheiro da competição. Do meio para o fim, os brasileiros retomaram o controle do jogo, mas perderam chances e estiveram muitas vezes em impedimento.

47′ Luciano cabeceia fraquinho depois de cruzamento e goleiro fica com a bola

45′ CARTÃO AMARELO para Reinaldo por falta em Díaz

45′ +3 arbitragem define acréscimos e o jogo se encaminha para o fim do primeiro tempo

42′ CARTÃO AMARELO para Carabajal por atrasar reposição de bola

41′ ESCANTEIO! São Paulo bate mais um escanteio, mas goleiro fica com a bola

38′ Pênalti? Patrick cai na área, mas arbitragem marcou impedimento no início da jogada

35′ No perde e ganha, jogo fica concentrado no meio de campo

30′ Luciano sobe junto com o goleiro e a arbitragem marca falta

28′ PERDEEEEU! Calleri dribla o goleiro e chuta pra fora

25′ De novo pela esquerda, Calleri joga com Patrick, mas o goleiro chega e fica com a bola

23′ ESCANTEIO! São Paulo faz boa jogada pela esquerda, e a zaga põe pra escanteio; jogada deu errado e Del Valle fica com a bola

20′ ESCANTEIO! São Paulo bate escanteio, mas a zaga equatoriana afasta

18′ PERDEEU! Na cara do goleiro, Calleri bate fraquinho e o goleiro fecha o ângulo. Lance foi impedido

18′ NA TRAVE! Sornoza solta uma bomba, Felipe Alves dá um tapinha e a bola bate na trave; no rebote o chute foi pra fora

16′ DEEEEFENDEU. Luciano ajeita, Calleri chuta e o goleiro encaixa

15′ Del Valle continua em cima e Sornoza bate falta por cima do gol

12′ GOOOOOOOOOOOL DO DEL VALLE. Lautaro Díaz chuta cruzado pela direita e abre o placar em Córdoba

11′ DEEEFENDEU. Felipe Alves defende com o pé chute de Díaz

9′ IMPEDIMENTO! Ataque dos equatorianos pela direita é anulado

8′ Mais uma chegada do Del Valle; Léo afasta

5′ São Paulo começa bem e com melhores chances

4′ ESCANTEIO! Patrick chega chutando e é travado. Escanteio para o Tricolor; time recua

3′ Del Valle chega com perigo, mas a arbitragem marcou impedimento

2′ São Paulo tenta se lançar ao ataque, mas a defesa equatoriana afasta

APITA O ÁRBITRO! Bola rolando para a decisão da Copa Sul-Americana 2022.

VAI COMEÇAR! Times perfilados em campo e hinos dos países no alto-falante.

ESCALAÇÕES

São Paulo – Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Jonathan Calleri.

Independiente Del Valle – Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia e Fernández; Pellerano, Angulo e Faravelli; Chávez, Días e Sornoza.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da final da Copa Sul-Americana! São Paulo e Independiente del Valle medem forças no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, neste sábado, 1º. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).

