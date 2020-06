Indígena de 13 anos é estuprada por 7 soldados do exército Colombiano -O crime ocorreu na Colômbia.

(Foto:Reprodução) – Uma indígena de 13 anos foi vítima de estupro praticado por um grupo de sete soldados do exército Colombiano. O crime veio à tona após a mídia local divulgar o ocorrido, nesta quarta-feira (24). O exército está investigando o caso e a suposta participação dos militares. O crime ocorreu na Colômbia.

Um oficial soube do ocorrido na última segunda-feira (22), em uma base militar em Pueblo Rico, e relatou o caso a um comandante da unidade, para que a denúncia fosse averiguada. A instituição declarou que já começou a impor ações disciplinares.

De acordo com o jornal “El Tiempo”, o comando afirmou que rechaça o crime, que vai contra os seus valores institucionais.

O ministro da Defesa da Colômbia também se pronunciou sobre o caso em uma rede social. “Muito grave e completamente reprovável o abuso sexual da menina indígena por parte de soldados. Eu dei instrução ao exército colombiano para tomar as medidas correspondentes e a colaborar com o Ministério Público na investigação. Os responsáveis merecem uma punição severa”, destacou.

O comandante do exército, general Eduardo Zapateiro, também disse que apoia as investigações.

A vítima, uma adolescente do povo Emberá-Chamí, foi levada a um posto de saúde, de acordo com informações do comando do exército. Funcionários da Delegacia da Família estão em contato com a menina.

Com informações do Portal do Holanda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...