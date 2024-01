PM do Pará é preso em flagrante transportando barras de ouro no Piauí;Vídeo

Ouro que foi apreendido com PM Foto: Divulgação PRF

O policial militar do Pará identificado como Anderson da Silva e Sousa foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem a um veículo na BR 316, em Picos, região Sul do Piauí, portando 2,6 kg de barras de ouro.

Além do PM, um outro homem que estava com ele no carro também foi preso. Também estavam com eles 32 unidades de rebites e 2 munições de calibre 5.56.

A PRF informou que o destino deles era Pernambuco. O PM disse que transportava a mercadoria e que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Eles saíram da cidade de Capanema, no Pará, com destino à Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Eles disseram que não sabiam a quantidade exata de ouro que estava sendo transportada.

Os comprimidos de rebites costumam ser utilizados clandestinamente por motoristas profissionais como inibidores de sono, visando prolongar o tempo acordado e dirigir por longas distâncias, o que aumenta o risco de acidentes.

Os dois foram encaminhados para a central de flagrantes da Polícia Civil de Picos. Eles irão responder pelos crimes de usurpação de bem ou matéria-prima da União e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com site Pauí Hoje e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/07:16:46

