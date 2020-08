Indígenas Gavião protestam na BR-222 no sudeste do PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que rodovia “conta com contratos de manutenção rodoviária ativos no segmento” e que “realiza normalmente os serviços sob sua responsabilidade, tais como limpeza e roçada às margens da rodovia”.

Segundo uma das lideranças indígenas, o motivo do protesto são as constantes queimadas que ocorrem na Terra Indígena Mãe Maria, onde vivem cerca de mil indígenas.

Indígenas da etnia Gavião iniciaram um protesto nesta segunda às margens da rodovia BR-222, próximo ao município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará.

