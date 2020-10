Indígenas prontos para fechar rodovia em protesto a fiscalização ambiental nas terras Munduruku

BR 230 será fechada no distrito de Campo Verde no entroncamento com a BR 163 em Itaituba (Foto:Google)

As lideranças indígenas Munduruku , chegaram no local onde prometeram fechar rodovia caso o Governo Federal não desse trégua as fiscalização ambientais nas terras indígenas. A ameaça em tom de recado foi feita pela liderança Munduruku e divulgado nas redes sociais através de áudio na semana passada.

Na tarde desta quarta-feira (30), desembarcou em torno de 70 indígenas da etnia Munduruku no Distrito do Campo Verde, Km 30 da BR 230 – Rod. Transamazônica. Aproximadamente 70 indígenas já se encontram na comunidade de Campo Verde e aguardam a chegada de lideranças indígenas (caciques) que também são os líderes desse movimento, para iniciarem a interdição da Rodovia Federal. Segundo informes, a manifestação será realizada com o intuito de reivindicar o encerramento das operações de fiscalização de órgãos do Governo Federal no combate às atividades de garimpos ilegais, desmatamentos, etc., em áreas indígenas.

Ainda segundo informes, esses indígenas estarão pleiteando a legalização dessas atividades, pois também se beneficiam da extração de minérios na região e se sentem prejudicados pelas operações de fiscalização.

A previsão de interdição da BR 230 pelos indígenas é para amanhã (sexta-feira, 02 de outubro de 2020), sem horário definido.

Divergência

Em 2019 a mesma etnia Munduruku bloqueou estrada no Pará em protesto contra mineração em terras indígenas

Lideranças, caciques, guerreiros e guerreiras do povo Munduruku bloqueou em 2019 , a estrada de saída do município de Jacareacanga, na região do Alto Tapajós, no Pará. Os indígenas manifestavam-se contra a regularização da mineração nas terras indígenas e exigem a retirada imediata dos não indígenas garimpeiros que atuam no território Munduruku.

