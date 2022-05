Indígenas rebatem acusações (FAKE) sobre invasão de garimpeiros na TI BAÚ

Após a imprensa ter noticiado que Kayapós dizem ter detido garimpeiros em terra indígena no PA e ter acionado o Ministério Público (MPF) Federal – que viu ‘risco grave de conflito – lideranças indígenas rebatem em nota e acusam o vice-presidente do Instituto KABÚ, Mydjere kayapo, de ter inventado falsa informação.

O MPF ao receber a denúncia do líder indígena Mydjere kayapo, alertou para o risco de conflito entre os próprios indígenas – os que dão apoio aos garimpeiros e os que são contra a exploração ilegal. PF diz que ‘está buscando confirmação mínima’ sobre o caso.

Assista ao video

A ameaça de conflito entre garimpeiros e Indígenas do povo Kayapó , foi inventado por representantes do Instituto Kabu – garimpeiros está detido na aldeia é Fake – e que não existe garimpo dentro da Terra Indígena (TI) Baú, no sudoeste do Pará. “Esse indígena Mydjere Kayapó só trouxe desinformações e gastos desnecessários aos cofres Públicos com sua falsa informação”,diz nota. A nota foi envidada ao Jornal Folha do Progresso nesta terça-feira (24), por lideranças TI Baú.



Leia abaixo a nota na íntegra

Leia a nota na íntegra Está sendo vinculado nas redes socias e também na mídia, do vice-presidente do Instituto kabu, Mydjere kayapo, na qual ele fala que vai ocorrer um derramamento de sangue entre as aldeias Kamaú e Baú, A verdade que foi registrado em ATA por todas as Aldeias da TI Baú a criação de uma nova aldeia Rójtikôre no centro da terra indígenas Baú, Por esse motivo senhor mydjere Kayapo fez uma denúncia falsa (fake) está trazendo muito transtorno por todas as Aldeia TI Baú com sua falsa acusação que a garimpeiro próximo da nova Aldeia formada Rójtikôre. Nós kayapós das 7 Aldeias da TI Baú Não iremos aceita pressão e ameaças da aldeia Baú e quem for, Somos originários legítimos dessa área indígenas, somente o Cacique geral Koei Kayapó filho de Mantinó kayapó, é o verdadeiro representante geral por hierarquia. Não aceitaremos a divisão da TI Baú de forma alguma pós abitamos em uma área no total (1.540.000) Um milhão de quinhentos e quarenta mil hectare podemos sim todos nós originário dessa terra viver em harmonia, A abordagem dos indígenas na pista velha ser ocorreu por que membros desta Aldeia Baú permitiu a sondagem desta área na mesma não foram encontrado nenhuma maquina trabalhando no local e apenas exploradores. Solicitamos aos órgão competente Funai ,MPF, Policia federal e jornalistas que possa vim na Aldeia kamaú pós a liderança propôs todos possam ir junto na Aldeia Rójtikôre ser há ilegalidade dessa Aldeia. Esse indígena Mydjere Kayapó só trouxe desinformações e gastos desnecessários aos cofres Públicos com sua falsa informação. Há dias que lideranças de outras aldeias foram por conta própria para Aldeia nova Rójtikôre da apoio as famílias que ali habitam, que ouviram por via rádio que indígena de única Aldeia iria retirar todos na marra com isso só trouxe desconforto para toda as Aldeias da terra indígenas Baú, o direito de habita em nosso território é de total querer nosso Kayapó em criar Aldeias sejam aonde for em nosso próprio território. Palavras da lideranças TI Baú

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...